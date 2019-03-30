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    Сб., 30 марта 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
    Новая тема
    Тема: роботизированная автомойка
    • New! UproShenOchik Cегодня в 20:37 «Ответить»
      Привет друзья. Вот надумал организовать бизнес (автомойка). Слышал, что есть такая вещь как мойка авторобот - мол выполняет все функции и персонал не нужен. Скажите это правда и дорого ли будет приобрести такое оборудование?
      • New! MarunFgtre Cегодня в 20:39 «Ответить»
        Здравствуйте. Одно время друг у меня держал автомойку - дак вот он покупал такое оборудование, сказал что в целом штука хорошая но денег своих не оправдывает
        • New! GtyrGhj Cегодня в 20:42 «Ответить»
          Естественно правда. В больших продвинутых городах на каждой второй автомойке стоит такое оборудование, так называемый робот, причем выгоднее получается, чем содержать персонал
          • New! SamuRaiX Cегодня в 20:45 «Ответить»
            Офигенная тема. Могу порекомендовать поставщика таких автомоек "РоботТехно", в любом городе сотрудничают. суть в том что они сам до вас доберутся все установят и сделают - только пользоваться. Сам там приобретал
            • New! ScorpAYE Cегодня в 20:54 «Ответить»
              Ну если огромное количество владельцев своих автомоек пользуется подобным оборудованием, значит это правда, не так ли? Кстати, такую вещь, как роботизированная автомойка купить можно довольно выгодно, прилично сэкономив. И да, опыт показывает, что она действительно стоит своих денег и приносит большую прибыль. По приобретению данного оборудования можете обратиться сюда http://i-robot.pro/
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