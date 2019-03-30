Привет друзья. Вот надумал организовать бизнес (автомойка). Слышал, что есть такая вещь как мойка авторобот - мол выполняет все функции и персонал не нужен. Скажите это правда и дорого ли будет приобрести такое оборудование?
Офигенная тема. Могу порекомендовать поставщика таких автомоек "РоботТехно", в любом городе сотрудничают. суть в том что они сам до вас доберутся все установят и сделают - только пользоваться. Сам там приобретал
Ну если огромное количество владельцев своих автомоек пользуется подобным оборудованием, значит это правда, не так ли? Кстати, такую вещь, как роботизированная автомойка купить можно довольно выгодно, прилично сэкономив. И да, опыт показывает, что она действительно стоит своих денег и приносит большую прибыль. По приобретению данного оборудования можете обратиться сюда http://i-robot.pro/