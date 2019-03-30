Привет всем, друзья. Вот такой к вам будет вопрос - у меня дома ремонт идет полным ходом, упаковал все вещи в коробки из картона. Для надежности нужно их проклеить. Какой клей подойдет лучше всего и дорого ли обойдется, если покупать?
Ремонт это хорошо конечно, как бы самому добраться и начать уже. А вот по клею все вообще просто - много хороших клеев есть для того, что бы проклеивать коробки из картона и гофрокороба. Например, клей водно дисперсионный отлично подойдет для ваших целей так сказать. Приобрести такой вы можете и здесь http://termo-kley.ru/vodno-dispersionnyy...a-dlya-upakovki