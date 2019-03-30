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    Сб., 30 марта 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Клей для коробок
    • New! UproShenOchik Cегодня в 20:34 «Ответить»
      Привет всем, друзья. Вот такой к вам будет вопрос - у меня дома ремонт идет полным ходом, упаковал все вещи в коробки из картона. Для надежности нужно их проклеить. Какой клей подойдет лучше всего и дорого ли обойдется, если покупать?
      • New! MarunFgtre Cегодня в 20:38 «Ответить»
        Салам. Я так же делал, использовал обычный клей для картона Момент, стоит вообще не дорого в любом супермаркете нормальном есть. Правда проклеивает не супер
        • New! GtyrGhj Cегодня в 20:41 «Ответить»
          Здравствуйте. Могу вам порекомендовать отличный универсальный клей немецкого производителя марки FarhenzMaller. Купить можете на официальном сайте ихнем с доставкой
          • New! SamuRaiX Cегодня в 20:43 «Ответить»
            Мой тебе совет будет такой - не парься сходи в промышленный магазин поспрашивай у продавцов мол нужен такой то клей для того то они все подскажут тебе. А так и ПВА подойдет если что
            • New! ScorpAYE Cегодня в 20:50 «Ответить»
              Ремонт это хорошо конечно, как бы самому добраться и начать уже. А вот по клею все вообще просто - много хороших клеев есть для того, что бы проклеивать коробки из картона и гофрокороба. Например, клей водно дисперсионный отлично подойдет для ваших целей так сказать. Приобрести такой вы можете и здесь http://termo-kley.ru/vodno-dispersionnyy...a-dlya-upakovki
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