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    Сб., 30 марта 2019г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Нужно перевезти мебель
    • Сегодня! Vemo Cегодня в 16:02 «Ответить»
      Привет! Такая ситуация - сестра в Новосибирске купила новую квартиру, и свою мебель хочет туда перевезти. Кто подсказать может она может найти хороших грузчиков с транспортом, чтобы помогли её с этим вопросом?
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