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    Сб., 30 марта 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: кварцевый песок
    • MarunFgtre Вчера в 22:03 «Ответить»
      Привет всем, дорогие форумчане. У меня к вам вот такой вопрос - нужно приобрести кварцевый песок хорошего качества в мешках для песочного фильтра. Подскажите, дорого ли он обойдется, если покупать?
      • New! GtyrGhj Вчера в 22:17 «Ответить»
        Ну вполне не дешевый это материал. Смотрите сами, я закупаю такой песок прямиком из Европы, качество лучше, но стоит ой ё йой, по карману сильно бьет! ДУмайте
        • New! SamuRaiX Вчера в 22:24 «Ответить»
          Привет. Могу порекомендовать классный магазин онлайн по различным таким материалам называется Рудо ТЕх. там есть отличный дешевый кварцевый песок на любой вкус с доставкой
          • New! UproShenOchik Вчера в 22:40 «Ответить»
            Здравствуйте. По поводу кварцевого песка скажу так. У самих такой же фильтр и мы очень редко меняем в нем песок, покупаем обычно на заказ в магазине Промышленная Зона через их сайт
            • New! ScorpAYE Вчера в 22:45 «Ответить»
              Скажу вам по секрету - можно вообще кварцевый песок в мешках довольно высокого качества купить за очень низкий ценник. Это не проблема.Просто как бы в двадцать первом веке ввиду конкуренции магазины готовы делать хорошие скидки на такой товар. Собственно, купить кварцевый песок вы можете здесь, например, http://glavpooltorg.su/product/pesok-kva...lyi-04-08-25kg/
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