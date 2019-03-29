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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: эко и пуповинная кровь
    • New! vikanova Cегодня в 16:33 «Ответить»
      Мамочки, подскажите, мне в женской консультации сказали, что пуповинную кровь сохраняют как альтернативу костному мозгу, не уверенна, что она нам понадобится и стоит ли вообще сохранять?
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