Планируем после окончания ремонта полностью заменить барную мебель в ресторане, а также приобрести несколько диванов и кресла. Поэтому сейчас очень актуален вопрос поиска проверенного магазина с большим ассортиментом и , конечно, надежным качеством. Если сталкивались с подобным вопросом, поделитесь,пожалуйста.
Открывали несколько ресторанов и всегда заказывали мебель «Jinnmsk» https://jinnmsk.ru/catalog/mebel-dlya-barov ,первый раз обратились к ним по совету знакомых, не пожалели. Выбор всегда есть, мебель качественная и стильная, цены вполне адекватные.