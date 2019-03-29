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    Пт., 29 марта 2019г.
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    Форум: Форум сексуального общения
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    Тема: Первый раз
    • Сегодня! Аноним Cегодня в 13:08 «Ответить»
      Ранее не занимался никогда этим делом, но появилась подруга. Хочу заказать для неё вечер и чтобы все закончилась сексом. Как морально подготовить себя к этому? Боюсь, что первый блин комом будет
      • Сегодня! Pavlova2209 Cегодня в 13:22 «Ответить»
        Ранее не занимался никогда этим делом, но появилась подруга. Хочу заказать для неё вечер и чтобы все закончилась сексом. Как морально подготовить себя к этому? Боюсь, что первый блин комом будет
        Если девушка опытная, то сама все сделает. А если тоже без опыта, то тогда взятки гладки, как говорится.
        • Сегодня! sashass Cегодня в 13:43 «Ответить»
          Ранее не занимался никогда этим делом, но появилась подруга. Хочу заказать для неё вечер и чтобы все закончилась сексом. Как морально подготовить себя к этому? Боюсь, что первый блин комом будет
          Накройте на стол, расставьте свечи, в общем, создайте максимально романтическую обстановку. Так же я бы посоветовал сиалис купить в аптеке , ведь вы наверняка волноваться будете, что может отрицательно отразиться на потенции. После того, как примите препарат, с ней у вас проблем не возникнет. В общем, желаю, чтобы вы прекрасно провели время. Потом отпишитесь на форуме о том, как всё прошло.
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