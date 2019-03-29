Ранее не занимался никогда этим делом, но появилась подруга. Хочу заказать для неё вечер и чтобы все закончилась сексом. Как морально подготовить себя к этому? Боюсь, что первый блин комом будет



Накройте на стол, расставьте свечи, в общем, создайте максимально романтическую обстановку. Так же я бы посоветовал, ведь вы наверняка волноваться будете, что может отрицательно отразиться на потенции. После того, как примите препарат, с ней у вас проблем не возникнет. В общем, желаю, чтобы вы прекрасно провели время. Потом отпишитесь на форуме о том, как всё прошло.