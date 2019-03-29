В двигателе происходит сгорание топлива в специальной камере. Такие двигатели широко распространены при производстве автомобилей, они преобразуют тепло от сгоревшего топлива в механическую силу. В таких двигателях весь рабочий процесс происходит в один или два такта. Их существует всего два вида: двухтактный и четырехтактный. То есть поршень ходит между двумя мертвыми точками и при этом происходит поворот коленчатого вала.
Ихняя работа.
Эти два вида отличаются по принципу работы. При двухтактном цикле работа происходит за два раза – сначала сжатие, а потом расширение. В таком двигателе нет клапанов, они заменены поршнями и именно при своем ходе открывает и закрывает продувочную систему.
В четырехтактном внутреннего сгорания вся работа происходит в четыре этапа. Отличить эти два вида двигателей можно по цилиндрам и отводу газов. В четырехтактном есть газораспределительный элемент, который будет открывать и закрывать клапана.
Устройство механизма.
Существует несколько типов двигателей внутреннего сгорания:
- поршневые, в них топливо сгорает в самих цилиндрах, а при движении поршней тепловая энергия образует механическую силу;
- роторно-поршневые, здесь сначала вращается ротор, а происходит это с помощью рабочих газов;
- газотурбинные, здесь энергия превращается за счет ротора, который имеет клапановидные лопасти.
Большой популярностью все-таки пользуется двигатель с поршнями, он универсальный, так как может работать с любым видом топлива.
Откуда берется подпитка
В двигатель внутреннего сгорания входят еще некоторые элементы, их используют для хранения горючего, воздухоочистительные элементы, детали, которые отвечают за подачу топлива. А также есть элементы, которые специально подготавливают горючие смеси.
Сюда относят:
- бак;
- топливные фильтры и насос/инжектор;
- воздушный фильтр;
- система питания.
В таких системах обязательно должен быть отвод лишнего тепла, ведь при его работе всегда возникают высокие температуры. Чтоб избежать проблем, система охлаждения помогает немного сбавить температуру некоторых элементов.
Чтобы двигатель всегда хорошо работал, следует периодически проводить в сервисах технического обслуживания диагностику двигателя и его ремонт, и приобретать орегинальные запчасти у официальных диллеров