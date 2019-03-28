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    Чт., 28 марта 2019г.
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    Тема: приложение для съема проституток
    • New! Serafima1 Cегодня в 21:36 «Ответить»
      Привет, ребята. Было бы здорово, если бы было приложение, разработанное сайтами для съема, чтобы можно было ставить оценки и писать комментарии. Как считаете?
      • New! landa Cегодня в 21:37 «Ответить»
        Абсолютно согласен! Думаю, такому сайту http://prostitutkitumenidosug.com точно не помешало бы подобное приложение. Сразу виден был бы рейтинг девушек.
        • New! ZOSY Cегодня в 21:39 «Ответить»
          Да, если была бы приложуха для этого места http://prostitutkiulanudetop.date было бы круто. Если были видны бы лайки и комментарии, это сильно облегчило поиск и выбор.
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