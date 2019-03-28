Рекомендую поиграть в новую игру "Generation Zero" http://n-torrents.org/load/pc_games/acti...tab/2-1-0-78836 - это приключенческий экшен на четырех игроков, основанный на научно-фантастических рассказах, в которых человечество пало под натиском восставших машин. Вместо помощи людям, интеллект роботов принял решение поработить своих хозяев, и остановить их в этом стремлении чертовски сложно. Игровой процесс основан на путешествии по бесшовному игровому миру и выполнении квестов, взятых у неигровых персонажей. Выполнение заданий позволит обзавестись ресурсами, оружием и экипировкой. К тому же местные жители знают некоторые секреты, которые помогут вам в прохождении. Некоторые испытания будут очень сложны, и без командного взаимодействия практически невыполнимы.