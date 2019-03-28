Автоломбард «РусАвтозалог» готов предоставить приемлемые условия по кредиту, а деньги даются сразу после оформления документов
В момент, когда экстренно необходима некоторая сумма денег, современный житель может обратиться за услугами многочисленных банковских организаций, где они смогут оформить кредитный договор, но можно получить необходимою сумму, предоставив кредитору в залог некое имущество. И второй путь теперь выбирает огромное количество пользователей, которые имеют собственный автомобиль либо иное имущество, тем более, когда организация, где будет оформлен заем, предлагает чрезвычайно разумные условия выдачи денег.
Хороший кредитор – гарантия качества услуг
Автоломбард в Краснодаре https://avtolombard-credit.ru/krasnodar а также функционирующий в остальных районах Краснодарского края и всей Российской Федерации готов выдать потребителям кредит под залог ПТС в Ростове-на-Дону на самых выгодных условиях. Их стоит указать отдельно:
• сумма займов от 30 000 до 15 000 000 рублей;
• сроки кредитования до 3-х лет;
• процентная ставка от 2% ежемесячно;
• для получения займа не требуются поручители, справки о доходах и тому подобное;
• при кредитовании отсутствуют скрытые комиссии;
• после получения ссуды клиент продолжает использовать автомобилем без ограничений.
Мы назвали главные преимущества обращения в рекомендованную организацию, но перейдя на портал ломбарда в интернет пространстве, заинтересованные граждане могут узнать гораздо более полную информацию.
Быстрое разрешение всех вопросов и минимум бумаг для оформления
Важно отдельно упомянуть, что, обратившись в рекомендуемую организацию, посетители смогут рассчитывать на выдачу ссуды под залог автомобиля незамедлительно после подписания документов. Важно и то, что для этого потребуется небольшой пакет документов:
• общегражданский паспорт;
• ПТС;
• свидетельство о постановки на учет ТС.
Ссуда оформляется оперативно, а обращаться за выдачей ссуды вправе все совершеннолетние резиденты России, имеющие личный автомобиль. Деньги смогут получить даже лица, имеющие плохую кредитную историю. И еще, автоломбард «РусАвтозалог» работает круглосуточно, а это означает, что в случае, когда вам быстро потребуются средства, то после оформления в представленном ломбарде вы их сможете сразу же получить.