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    Чт., 28 марта 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Деньги под залог ПТС в Ростове-на-Дону и в прочих регионах России
    • New! reddeadfds Cегодня в 16:03 «Ответить»
      Автоломбард «РусАвтозалог» готов предоставить приемлемые условия по кредиту, а деньги даются сразу после оформления документов


      В момент, когда экстренно необходима некоторая сумма денег, современный житель может обратиться за услугами многочисленных банковских организаций, где они смогут оформить кредитный договор, но можно получить необходимою сумму, предоставив кредитору в залог некое имущество. И второй путь теперь выбирает огромное количество пользователей, которые имеют собственный автомобиль либо иное имущество, тем более, когда организация, где будет оформлен заем, предлагает чрезвычайно разумные условия выдачи денег.


      Хороший кредитор – гарантия качества услуг


      Автоломбард в Краснодаре https://avtolombard-credit.ru/krasnodar а также функционирующий в остальных районах Краснодарского края и всей Российской Федерации готов выдать потребителям кредит под залог ПТС в Ростове-на-Дону на самых выгодных условиях. Их стоит указать отдельно:

      • сумма займов от 30 000 до 15 000 000 рублей;
      • сроки кредитования до 3-х лет;
      • процентная ставка от 2% ежемесячно;
      • для получения займа не требуются поручители, справки о доходах и тому подобное;
      • при кредитовании отсутствуют скрытые комиссии;
      • после получения ссуды клиент продолжает использовать автомобилем без ограничений.

      Мы назвали главные преимущества обращения в рекомендованную организацию, но перейдя на портал ломбарда в интернет пространстве, заинтересованные граждане могут узнать гораздо более полную информацию.


      Быстрое разрешение всех вопросов и минимум бумаг для оформления


      Важно отдельно упомянуть, что, обратившись в рекомендуемую организацию, посетители смогут рассчитывать на выдачу ссуды под залог автомобиля незамедлительно после подписания документов. Важно и то, что для этого потребуется небольшой пакет документов:

      • общегражданский паспорт;
      • ПТС;
      • свидетельство о постановки на учет ТС.


      Ссуда оформляется оперативно, а обращаться за выдачей ссуды вправе все совершеннолетние резиденты России, имеющие личный автомобиль. Деньги смогут получить даже лица, имеющие плохую кредитную историю. И еще, автоломбард «РусАвтозалог» работает круглосуточно, а это означает, что в случае, когда вам быстро потребуются средства, то после оформления в представленном ломбарде вы их сможете сразу же получить.
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