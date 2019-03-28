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    Форум: ЗооМир
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    Тема: Помидоры
    • New! Brakadabra Cегодня в 14:09 «Ответить»
      Привет всем! Наверное все сталкивались с тем, что у рассады помиродов желтеют листья или имеют листья бледно зеленный цвет. Однако это уже не проблема, так как я нашел вот эту статью, которая описывает почему это происходит и как лечить томаты https://doma-v-sadu.ru/ogorod/zhelteyut-...dy-tomatov.html
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