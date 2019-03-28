В наше время при необходимости получить определенную сумму денежных средств не обязательно обращаться в банк. Существует огромное количество МФО предоставляющих небольшие суммы на короткий промежуток времени.
Основными преимуществами данных компаний можно назвать:
*возможность оформить ссуду имея испорченную кредитную историю
*минимальное количество требований к потенциальным клиентам
*денежные средства предоставляются в день обращения
Большинство микрофинансовых организаций входящих в рейтинг самых популярных, оказывают свои услуги гражданам с 18 и до 75 лет. Клиенту не нужно подтверждать уровень дохода. Из документов необходим только паспорт.
Данные кредитные компании предоставляют деньги в долг под высокие проценты. Это связано с рисками, на которые вынужден идти кредитор. В большинстве случаев, срок кредитования составляет от 14 до 30 дней.
Ищем МФО с низкой процентной ставкой
Чтобы выбрать для себя максимально выгодное предложение, необходимо тщательно изучить условия кредитования нескольких организаций. Только в сравнении можно подобрать наиболее лучший вариант. Таким образом, вполне возможно, что удастся найти МФО, выдающую кредиты под выгодный процент - 1 - 1,5% в день.
Помимо процентной ставки, нужно обратить свое внимание на другие важные моменты как:
*пролонгация займа. Если заемщик не может погасить задолженность в назначенный день, срок кредитования может быть перенесен, максимум на 2 недели. Таким образом, КИ клиента не пострадает и ему не придется выплачивать штрафы за просрочку.
Способы получения денег
Сегодня МФО предоставляют возможность клиентам получить займ несколькими способами:
*на банковскую карту
*счет
*различные электронные кошельки
*через курьерскую доставку
*наличными в кассе организации
Менее востребованным вариантом является получение средств через кассу, поскольку клиенту необходимо потратить время на посещение офиса.
МФО, предлагающие выгодные условия кредитования
Деньги на дом. На сегодняшний день очень востребованная микрофинансовая организация. Компания выдает микрозаймы от 10 тысяч рублей. Максимальный срок кредитования составляет 52 дня. Процентная ставка - 0,63% в день
Займер. Популярная компания. Многие граждане нашей страны предпочитают оформлять ссуды именно в данной организации. Соискателям предоставляется возможность оформить займ от 1 тысячи до 30 тысяч рублей на срок до одного месяца. Ставка по кредиту составляет - 0,63%. Денежные средства переводятся на банковскую карту клиента. Оформить микрозайм можно удаленно на сайте микрофинансовой компании
Честное слово. Данная МФО входит в число самых популярных компаний в 2017 году. Максимальная сумма займа в этой организации составляет 10000 рублей. Процентная ставка до 2% в день. Максимальный срок кредитования - 20 дней. Оформление займа также доступно на сайте кредитной компании. Средства переводят исключительно на карту
Езаем. Организация предлагает соискателям оформление микрозайма на сумму не более 15 тысяч рублей под 0,2%. Деньги тоже переводятся на банковскую карточку. Это одна из немногих кредитных компаний предлагающая соискателям при первом обращении оформление займа без процентов. Предельный срок кредитования 1 месяц
Следует заметить, что сегодня практически все компании предлагают более выгодные условия кредитования своим постоянным клиентам.