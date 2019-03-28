Нет такого не знаю и как бы ни к чему. Вообще к политике имею весьма посредственное отношение - уж простите и крайне редко что то в этой области изучаю. Мой совет - в Википедии вбейте и почитайте про него
А как можно еще оценивать его деятельность? Вызывает лишь уважение и глубокое почтение. Например, его частые и множественные пожертвования в различные фонды, борьба со негативными явлениями в обществе - все это показывает Моше Кантора как политика честного и ответственного. Вы можете ознакомиться с его деятельностью подробнее, почитав новости из жизни Вячеслава здесь http://vmkantor.livejournal.com/