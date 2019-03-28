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    Чт., 28 марта 2019г.
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    Форум: Политика и Власть
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    Тема: Вячеслав Кантор
    • New! ScorpAYE Cегодня в 03:33 «Ответить»
      Привет всем уважаемые форумчане. У меня к вам такой вопрос - как вы оцениваете деятельность политика Вячеслава Моше Кантора и в целом можете рассказать о нем подробнее? Знаком довольно поверхностно
      • New! SamuRaiX Cегодня в 03:38 «Ответить»
        ДА знаком с таким политиком и его деятельностью. Что могу сказать вообще - положительный мужик сделал много хорошего много добился. Исключительно респектую ему
        • New! GtyrGhj Cегодня в 03:41 «Ответить»
          Добрый вечер. Если честно, не особо слышал о таком. Что то вроде бы раз или два говорили по телику но я пропустил мимо ушей. Хотите знать о нем - больше смотрите новостей
          • New! MarunFgtre Cегодня в 03:46 «Ответить»
            Нет такого не знаю и как бы ни к чему. Вообще к политике имею весьма посредственное отношение - уж простите и крайне редко что то в этой области изучаю. Мой совет - в Википедии вбейте и почитайте про него
            • New! UproShenOchik Cегодня в 04:00 «Ответить»
              А как можно еще оценивать его деятельность? Вызывает лишь уважение и глубокое почтение. Например, его частые и множественные пожертвования в различные фонды, борьба со негативными явлениями в обществе - все это показывает Моше Кантора как политика честного и ответственного. Вы можете ознакомиться с его деятельностью подробнее, почитав новости из жизни Вячеслава здесь http://vmkantor.livejournal.com/
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