Привет всем, дорогие форумчане. У меня к вам вот такой вопрос - нужно приобрести кварцевый мешок хорошего качества в мешках для песочного фильтра. Подскажите, дорого ли он обойдется и где выгоднее приобретать его?
Скажу вам по секрету - можно вообще кварцевый песок в мешках довольно высокого качества купить за очень низкий ценник. Это не проблема. Просто, существует прям большое количество магазинов, которые продают его реально дешево. Во многих таких магазинах можно заказать его онлайн с доставкой. Собственно, купить такой песок вы можете здесь http://glavpooltorg.su/product/pesok-kva...lyi-04-08-25kg/