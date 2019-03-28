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    Чт., 28 марта 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: кварцевый песок
    • New! ScorpAYE Cегодня в 03:32 «Ответить»
      Привет всем, дорогие форумчане. У меня к вам вот такой вопрос - нужно приобрести кварцевый мешок хорошего качества в мешках для песочного фильтра. Подскажите, дорого ли он обойдется и где выгоднее приобретать его?
      • New! SamuRaiX Cегодня в 03:37 «Ответить»
        Ну вполне не дешевый это материал. Хотя знаете - можно посмотреть и приобрести его в принципе на Авито, там много продавцов его продают и по ценам нормально!
        • New! GtyrGhj Cегодня в 03:40 «Ответить»
          Привет. Могу порекомендовать классный магазин онлайн по различным таким материалам называется Рудо ТЕх. там есть отличный дешевый кварцевый песок на любой вкус с доставкой
          • New! MarunFgtre Cегодня в 03:45 «Ответить»
            Здравствуйте. По поводу кварцевого песка скажу так. У самих такой же фильтр и периодически покупаем новый песок. Обычно через объявления в газетах местных!
            • New! UproShenOchik Cегодня в 03:55 «Ответить»
              Скажу вам по секрету - можно вообще кварцевый песок в мешках довольно высокого качества купить за очень низкий ценник. Это не проблема. Просто, существует прям большое количество магазинов, которые продают его реально дешево. Во многих таких магазинах можно заказать его онлайн с доставкой. Собственно, купить такой песок вы можете здесь http://glavpooltorg.su/product/pesok-kva...lyi-04-08-25kg/
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