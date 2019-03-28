Издание книги А. Агаркова "Как я стал Богом"

https://planeta.ru/campaigns/107899

Доброго здоровья!

Меня зовут Анатолий Агарков. Я - пенсионер.

Написал фантастический роман "Как я стал Богом" о виртуальном разуме и скрытых возможностях человека.

Хочу опубликовать его и предложить кругу читателей.

Необходимо собрать средства для издания книги тиражом 50 экземпляров - 31 868 руб.

За любую перечисленную сумму (от 100 рублей) спонсор немедленно получит электронную версию книги.

Бонус будет отправлен меценату на электронную почту, указанную им при регистрации на Planeta.ru

За сумму в 640 рублей или кратную ей благотворитель получит экземпляр в распечатанном виде или соответствующее количество книг с доставкой.

По Москве книга доставляется курьером, в регионы - почтой России. Доставка включена.

ПРИМЕРНАЯ ДАТА ДОСТАВКИ 20 ИЮНЯ 2019



Комментарии к цифровой публикации на литературном сайте.

Mikko Nobu ( Nordulan@gmail.com )

Над уж. Взахлеб прочитал книгу. Сделайте fb2 файл, с сайта не удобно читать) В первый раз так книга впечатлила. Испытал много сильных эмоций. Иногда хотелось кричать, иногда рыдать. С одной стороны странная книга со странным финалом. С другой, в ней почти все гармонично. Смерть Любы ну как то совсем за уши притянута и завязка с Билли тоже. Ну не может вебмастер ии создать)) Эх, после смерти всех близких Алекса, чуть не бросил читать книгу, хотелось счастливого конца. Продолжил читать. Момент про сторожа школы полностью пропустил. Отредактировать бы книгу, особенно моменты с переходом отражений. Очень понравилось. Характеры раскрыты, сам в персонажей не влюблялся, но проникся. Особенно понравился в конце полустихотворный лад. Какой-то ритм. Прямо как у мастера Йоды, познал жизнь.. Спасибо за великолепную книгу. Большое спасибо. Писал после прочтения, под эмоциями, извиняюсь за бред)



Отрывок из романа:

- Тебе зачем? Для баловства – не иначи (это не описка, это фольклор, приобретённый в походах по глубинкам России). Мне нарисуй, а то стыд-позор - доктор наук без своего фейса в Инете.

- Доверяешь?

- Погано будет – выброшу.

Мама любила Родину, её народ, и эту любовь прививала мне – пусть даже через фольклор. Бабушка-педагог качала головой, не одобряя её «словечки», но не смела перечить хозяйке дома – не то воспитание.

- Доброму вебмастеру ты бы выложила с десяток червонцев (сто тысяч рублей – кому невдомек) – готов за половину, - торговался, не отрывая взгляд от монитора, а пальцы уже побежали по клавиатуре с новым настроем.

- А то в манях у тебя недостаток?

- Главное не итог – важен принцип: каждому по труду.

- Если скажешь, на что потратишь – считай, договорились.

- Куплю акции «АлРосы».

- Прогнозируют скачок котировок?

- Не знаю, но название красивое.