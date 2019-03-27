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    Ср., 27 марта 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: банковская гарантия
    • Сегодня! UproShenOchik Cегодня в 18:36 «Ответить»
      Привет всем, дорогие форумчане. У меня к вам такой вопрос - являюсь участником государственных закупок и появилась необходимость получить банковскую гарантию. Кто знает, сложно ли это сделать и что для этого нужно?
      • Сегодня! MarunFgtre Cегодня в 18:46 «Ответить»
        Привет, ну проще всего тебе будет просто придти в ближайший банк и там узнать что нужно будет для этого. Вам там все объясняют и помогут оформить. Удачи
        • Сегодня! GtyrGhj Cегодня в 19:03 «Ответить»
          Здравствуйте. Могу вам тогда рекомендовать отличную фирму в данном направлении "Финанс Плюс". Товарищ оформлял через них в режиме онлайн - все быстро и качественно. Ваш вариант
          • Сегодня! SamuRaiX Cегодня в 19:06 «Ответить»
            Дружище я тебе вот что скажу. Почитай отзывы реальных клиентов разных банков кто где оформлял гарантии в интернете и сам выбери для себя лучший вариант
            • Сегодня! ScorpAYE Cегодня в 19:10 «Ответить»
              Банковская гарантия вещь конечно очень полезная и нужная, но вот к вопросу ее получения я бы вам рекомендовал относиться крайне серьезно. Плюс ко всему, существует центр гарантий и инвестиций, который является официальным представителем банков и поможет вам в получении такой гарантии. По данной услуге можете обратиться сюда http://gosgaranty.ru/site/bank-guarantees
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