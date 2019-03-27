Привет всем, дорогие форумчане. У меня к вам такой вопрос - являюсь участником государственных закупок и появилась необходимость получить банковскую гарантию. Кто знает, сложно ли это сделать и что для этого нужно?
Банковская гарантия вещь конечно очень полезная и нужная, но вот к вопросу ее получения я бы вам рекомендовал относиться крайне серьезно. Плюс ко всему, существует центр гарантий и инвестиций, который является официальным представителем банков и поможет вам в получении такой гарантии. По данной услуге можете обратиться сюда http://gosgaranty.ru/site/bank-guarantees