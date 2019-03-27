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    Ср., 27 марта 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Препараты для профилактики ВИЧ инфекции.
    • New! sakurKAR Cегодня в 17:42 «Ответить»
      Привет всем. Правда ли, что можно защитить себя от ВИЧ с помощью специальных препаратов? Как это сделать? Подскажите, где можно получить больше информации по этой теме.
      • New! maiorMAR Cегодня в 17:55 «Ответить»
        Советую посмотреть на этом сайте http://prep.com.ua , очень актуальная информация о доконтактной профилактике ВИЧ инфекции для желающих подробно разобраться в этой теме.
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