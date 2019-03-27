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    Ср., 27 марта 2019г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Плесень
    • New! Satir Cегодня в 16:43 «Ответить»
      Посоветуйте, как бороться с плесенью в помещении с бассейном. У нас вся комната в кафеле, за зиму появился грибок и как не вытирай - все равно понемногу разрастается.
      • New! Marker Cегодня в 16:49 «Ответить»
        Сырость в таких помещениях - это вполне нормальное явление. Особенно, если комната недостаточно прогревается и в ней плохая вентиляция. Вот причины появления плесени.
        • New! Alexan Cегодня в 16:54 «Ответить»
          Для начала, места с плесенью нужно тщательно зачистить с помощью специальных скребков и щеток. А затем обработать все поверхность дезинфицирующими средствами. Но если не устранить сами причины появления грибка, то со временем он опять вернется. Возможно, Вам и правда следует увеличить мощность вентиляции и отопления в бассейне. А также не лишним будет установить осушитель воздуха, к примеру марки Microwell https://glavpooltorg.su/category/osushit...duha-microwell/.
          • New! Mirochka Cегодня в 17:01 «Ответить»
            Понятное дело что нужно устранять причины появления плесени. Но избавится от нее, по-моему, нереально. Нам пришлось в ванной полностью кафель перекладывать. А потом мы уже утепляли стены и делали вытяжку.
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