Для начала, места с плесенью нужно тщательно зачистить с помощью специальных скребков и щеток. А затем обработать все поверхность дезинфицирующими средствами. Но если не устранить сами причины появления грибка, то со временем он опять вернется. Возможно, Вам и правда следует увеличить мощность вентиляции и отопления в бассейне. А также не лишним будет установить осушитель воздуха, к примеру марки Microwell https://glavpooltorg.su/category/osushit...duha-microwell/.
Понятное дело что нужно устранять причины появления плесени. Но избавится от нее, по-моему, нереально. Нам пришлось в ванной полностью кафель перекладывать. А потом мы уже утепляли стены и делали вытяжку.