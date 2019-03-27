Почему качество техники так хромает? Что касается телефонов, бытовой техники, все служит лишь до конца выплаты кредита) Хочу купить телефон и понимаю, что максимум пол года он мне прослужит. У вас так же?
У меня такое ощущение слаживается, что технику делают совсем не на совесть, а для того, что бы снова купили в том же месте. Не помню, когда последний раз мой телефон хотя бы пол года продержался, всегда что-то накрывалось. В прошлом году смотрела тут https://mobileplanet.ua/ телефон и решила заказать, т.к. цены весьма приемлемые. Ну и качество порадовало, потому что уже год хожу с ним, все нормально.