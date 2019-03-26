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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Помощь с кредитом.
    • New! decumen Cегодня в 22:23 «Ответить»
      Добрый вечер! Попал в сложную ситуацию, залез в МФО, не успеваю гасить, есть просрочки. Работаю в городе официально, зарплата 41 000. Могу предоставить все справки и необходимые документы. Нужен кредит в 200 000 рублей, в банке не дают. Желательно на год или на 2, под Ваши проценты. К сожалению родственники мне помочь не могут.
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