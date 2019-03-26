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    Вт., 26 марта 2019г.
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    Форум: Литературный форум
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    Тема: Заниматься любовью или сексом с проституткой?
    • Сегодня! IVAN33 Cегодня в 20:06 «Ответить»
      Заниматься любовью или заниматься сексом - есть ли разница? Вы разделяете эти словосочетания по смыслу ил для вас это синонимично?
      • Сегодня! SandrinaAlisa Cегодня в 20:08 «Ответить»
        Разделяю конечно. Проституток я трахаю, а с любимой девушкой занимаюсь сексом) как то так) http://prostitutkisochigid.date
        • Сегодня! ppolik Cегодня в 20:10 «Ответить»
          По мне так все равно, что так смысл понятен, что по-другому. Но можно разделить эти понятия немного иначе: с проституткой я отдыхаю и расслабляюсь http://prostitutkisochitop.date а вот с женой - работаю в поте лица Smile
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