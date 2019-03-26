Я хочу повысить оригинальность своей курсовой работы, но хочу воспользоваться для этого онлайн сервисами, можете подсказать где точно вся информация будет сохранна, я очень боюсь что меня уличат, но других вариантов нет, время поджимает,
Ой, та у нас в универе все время забивали на процент оригинальности, а вот с нового года что то их укусило в попу и они начали жестко прессовать нас по этому поводу. Но я не люблю лишнего давления, да и в универ пошел только потому что родители настояли. Поэтому когда нужно повысить оригинальность, я просто пропуская через этот сайт https://xn----8sbaagj5acc1auhmhyrdh0nxa.xn--p1ai/ свой документ и на выходе имею отличные показатели. Один раз вернули на доработку, но увы, оказалось что в исходном тексте я не увидел "пасхалку" от автора оригинального текста)