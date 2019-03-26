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    Вт., 26 марта 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
    Новая тема
    Тема: Маслостойкая конвейерная лента.
    • Сегодня! polyanYUL Cегодня в 16:35 «Ответить»
      Добрый день. Для нашего сельхозпроизводства очень актуален вопрос приобретения качественных маслостойких конвейерных лент. Хотим найти надежного реализатора, который предлагает хороший товар с гарантией. Посоветуйте, кто имеет реальный опыт по этому вопросу.
      • Сегодня! meliSERG Cегодня в 16:43 «Ответить»
        В свое время тоже пришлось рассмотреть немало вариантов , остановили выбор на компании ООО Олимпекс https://xn--e1afhbgjks.xn--p1ai/ , и не прогадали, качество оказалось хорошее и цена приемлемая.
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