Все большее количество граждан в наше время в роли регулярного места проживания выбирает коттеджи, как правило, в недалеких пригородных поселениях и с земельным участком 5-15 соток. И это легко объяснимо: приобрести землю и возвести коттедж, полностью соответствующий персональному представлению конкретного владельца об удобном и просторном жилье, оказывается в большинстве случаев дешевле, нежели купить городскую квартиру эквивалентной метражности и степени комфорта. Но для счастливой и безоблачной жизни недостаточно всего лишь возвести дом, требуется еще тем или иным образом благоустроить всю территорию своего участка.





Ландшафтный дизайн-проект





Довольно часто собственники домов не обладают четким представлением о том, как следует распределить по участку всевозможные элементы декора. В такой ситуации лучше всего воспользоваться услугами профессиональных дизайнеров, которые способны с относительно небольшими расходами сформировать симпатичный и функциональный ландшафт. Чтобы ориентировочно представлять, сколько это будет стоить, можно взглянуть, к примеру, строительство прудов https://greenhistory.ru/publikatsii/stro...ruda-pod-klyuch



Создание ландшафтного проекта - это первый и самый главный этап процесса благоустройства, нужный для точного указания, в каких местах будут располагаться кустарники, беседки, дорожки, пруды, цветники, грядки и иные рабочие и декоративные элементы. Тщательное проектирование особенно важно на участках с большим перепадом высот и близким залеганием подземных вод.







Естественно, составить проект и выполнить мероприятия по облагораживанию приусадебного пространства можно и самостоятельно, хотя лишь квалифицированные декораторы смогут создать из невзрачного участка истинный шедевр в соответствии со всеми личными идеями домовладельца.





Сколько стоят работы по благоустройству?





Какова итоговая стоимость дела, специалист сможет сказать только после визита к заказчику, согласования фронта работ, проведения нужных замеров, разработки проекта и сметы. Важно понимать, что ориентировочная стоимость работ может значительно не совпасть с фактической, ежели в ходе благоустройства клиент предъявит дополнительные требования, ранее не учтенные в проекте.



Рекомендуется поручать работу только настоящим специалистам с большим опытом обустройства территорий разной степени сложности. Поэтому при выборе подрядной организации внимательно смотрите ее портфолио и комментарии бывших заказчиков.