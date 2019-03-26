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    Вт., 26 марта 2019г.
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    Тема: Иностранное образование
    • Сегодня! Rrissti Cегодня в 04:38 «Ответить»
      Всем привет. Как вы считаете, стоит ли отправлять ребенка за границу для получения высшего образования? У меня брат на следующий год заканчивает школу и хочет учиться в Европе. Родители в шоке, а я даже не знаю что им посоветовать(
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