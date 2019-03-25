Всем доброго времени, дорогие друзья. Вот такая ситуация - мне по работе нужно приобрести гидравлическую насосную станцию, желательно помощнее и с объемом бака 100л. Скажите, где такую приобрести и дорого ли обойдется?
Ну это вообще не проблема. В наше время, в двадцать первом веке можно приобрести насосную станцию практически любой желаемой мощности и с любым объемом бака.( от 10л до 1500л) Собственно, доверять свою покупку насосной гидравлической станции нужно компаниям, которые специализируются на производстве такого оборудования очень давно. Заказать такую насосную станцию вы можете здесь http://www.pneumax.ru/products/produktsi...osnye-stantsii/