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    Пн., 25 марта 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Гидравлическая Насосная станция
    • New! MarunFgtre Cегодня в 23:14 «Ответить»
      Всем доброго времени, дорогие друзья. Вот такая ситуация - мне по работе нужно приобрести гидравлическую насосную станцию, желательно помощнее и с объемом бака 100л. Скажите, где такую приобрести и дорого ли обойдется?
      • New! GtyrGhj Cегодня в 23:21 «Ответить»
        Естественно дорого, особенно если приобретать импортную, а не нашего производства. обойдется в круглую сумму, что бы сэкономить можешь взять б/у. Пока пока
        • New! SamuRaiX Cегодня в 23:25 «Ответить»
          Ну с таким объемом найти насосную станцию не проблема. Могу порекомендовать хорошую фирму в этом случае "Пром Зона Техно" там покупал классную насосную станцию. У них свой сайт есть
          • New! ScorpAYE Cегодня в 23:32 «Ответить»
            Здравствуйте. Вариант только один - заказывать от производителя. Есть неплохой производитель насосных станций ALlance Pro. Правда дороговато у них, а что поделаешь!
            • New! GtreJoinH Cегодня в 23:45 «Ответить»
              Ну это вообще не проблема. В наше время, в двадцать первом веке можно приобрести насосную станцию практически любой желаемой мощности и с любым объемом бака.( от 10л до 1500л) Собственно, доверять свою покупку насосной гидравлической станции нужно компаниям, которые специализируются на производстве такого оборудования очень давно. Заказать такую насосную станцию вы можете здесь http://www.pneumax.ru/products/produktsi...osnye-stantsii/
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