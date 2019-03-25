Добрый день. У меня на компьютере уже собралось огромное количество фотографий моего ребенка. Вот я и задумался над тем, чтобы самые удачные и красивые кадры распечатать. Только вот даже не в курсе, их вообще распечатывают ещё где-нибудь? Кто в Нижнем Новгороде такое заказывал, сколько это стоит?
День добрый. Конечно распечатать фотографии можно, просто сейчас это заказывают не так часто, как раньше. А идея на самом деле просто замечательная. К тому же, вашей жене это будет крайне приятно, ведь обычно мужчины такими вопросами редко занимаются.
Вы хорошо придумали. Я тоже периодически распечатываю фотографии. Особенно, если надо бабушкам подарить фотографии. Да и стоит это не дорого. К тому же, если будете распечатывать большой объём, думаю можно скидку попросить.
А почему вы сомневаетесь в том, можно ли сейчас распечатать фотографии? Как и раньше, печать фото не стала менее популярной, к тому же, в Нижнем Новгороде не сложно будет найти подходящий центр фотопечати, город ведь большой. А прицениться можете вот здесь www.fotoproekt.ru/nizhnij-novgorod/pechat-fotografij/ например. Так вам будет удобнее, если заранее узнаете расценки на данные услуги.