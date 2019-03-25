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    Пн., 25 марта 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Пирсинг.
    • Сегодня! biol Cегодня в 21:52 «Ответить»
      Моя жена когда делала себе пирсинг, то пользовалась услугами этого салона https://krasotisaloni.ru/ . Говорит у них всё достаточно стерильно !
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