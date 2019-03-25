В соответствии со статистикой, внушительное число людей по всему миру страдают от заболеваний кожи (псориаз, экзема, разнообразные дерматиты и так далее) и наша страна не является исключением. К сожалению, эти проблемы с кожей доставляют немало затруднений каждому человеку, и например, от мелкого раздражения можно избавиться достаточно легко, то более сложные формы заболеваний кожи, как правило, лечатся много лет, но и это не будет гарантировать окончательного излечения.





Крем на основе природных ингредиентов



Борьба с псориазом долгая комплексная процедура. Если признаки псориаза давно известны докторам, то причины обострения и развития болезни пока полностью не изучены. Большое количество факторов, провоцирующих запуск воспаления, требует изучения, наблюдения, сбор и анализ статистики о лечении. Однако сейчас мы хотим поговорить о современном, инновационном косметическом средстве, которое позволит сделать профилактику псориаза намного более качественной и доступной.



Крем от сухой кожи создан на основе натуральных компонентов. У него в составе:



• льняное масло;

• масло омелы и лаванды;

• масло авокадо;

• масло травы огурца (или бораго);

• таурин, глицерин, салициловая кислота и прочие компоненты, способствующие ускоренному оздоровлению псориаз кожа.



Крем устраняет раздражение, сухость кожи и шелушение, обеспечивает требуемый уровень увлажнения и избавит от зуда. Крем окажется полезен к применению например, при дерматитах различных типов, псориазе, экземе и ксерозе, ихтиозе.





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