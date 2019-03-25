Всем привет. Подскажите где можно скачать ноты для пианино на песни разных жанров? Начал недавно заниматься самостоятельно, подобрать мелодию пока не реально, а покупать тонну тетрадей не вижу смысла, только лишний хлам будет дома.
Я знаю, что можно купить ноты для пианино https://pianosolo.me/ru/piano-sheets-midi/ . А вот на счет того можно ли их скачать бесплатно я очень сомневаюсь. Ведь это труд людей, которые подбирают ноты сами, а любой труд должен оплачиваться. Еще как вариант вам можно на музыкальных форумах полазить, может там кто поделится.
У вас на телефоне какая операционка стоит? Я знаю, что на андроиде есть приложение с большим выбором песен, к ним идут ноты и текст. Подписка на месяц стоит 500 рублей, можно продлять или нет ее, там сами решите.