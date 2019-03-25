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    Пн., 25 марта 2019г.
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    Форум: Музыкальный форум
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    Тема: Ноты
    • Сегодня! fizuli Cегодня в 07:52 «Ответить»
      Всем привет. Подскажите где можно скачать ноты для пианино на песни разных жанров? Начал недавно заниматься самостоятельно, подобрать мелодию пока не реально, а покупать тонну тетрадей не вижу смысла, только лишний хлам будет дома.
      • New! Kirpich Cегодня в 08:52 «Ответить»
        Начинайте изучение пианино с классики, не нужно вам в разные жанры пока лезть. Когда уже изучите хорошо нотную грамоту, там и сами все сможете подобрать, не придется ничего покупать.
        • New! PiroGa Cегодня в 09:19 «Ответить»
          Я знаю, что можно купить ноты для пианино https://pianosolo.me/ru/piano-sheets-midi/ . А вот на счет того можно ли их скачать бесплатно я очень сомневаюсь. Ведь это труд людей, которые подбирают ноты сами, а любой труд должен оплачиваться. Еще как вариант вам можно на музыкальных форумах полазить, может там кто поделится.
          • New! Rrissti Cегодня в 09:33 «Ответить»
            У вас на телефоне какая операционка стоит? Я знаю, что на андроиде есть приложение с большим выбором песен, к ним идут ноты и текст. Подписка на месяц стоит 500 рублей, можно продлять или нет ее, там сами решите.
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