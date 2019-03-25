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    Пн., 25 марта 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Цероз
    • New! Tatiana89 Cегодня в 00:03 «Ответить»
      Когда мне доктор поставил этот диагноз, не знала что делать, благо сестра подсказала пройти дополнительное обследование. Подходящую клинику выбрала на этом портале: https://diagnostica.docdoc.ru/uzi/uzi-pecheni/ , полученный результат - опровергнул ошибочный диагноз.
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