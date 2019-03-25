Доброго вечера всем, форумчане. У меня к вам такой вот вопрос - занялся я ремонтом потолков в квартире, хочу сделать на самодельный потолок светодиодную ленту, будет красиво. Скажите, где ее приобрести и дорогая ли она?
Конечно будет красивы, я у многих друзей дома видел подобную конструкцию - смотрится потрясно, особенно при выключенном свете. Если конкретно, то светодиодную ленту можно приобрести во многих интернет - магазинах. Однако важно выбирать надежные модели, как например smd 5050 - хорошая лента и долговечная. Приобрести такую ленту светодиодную вы можете тут http://ledpremium.ru/catalog/svetodiodnaya_lenta_5050/