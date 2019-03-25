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    Пн., 25 марта 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: светодиодная лента
    • UproShenOchik Вчера в 21:52 «Ответить»
      Доброго вечера всем, форумчане. У меня к вам такой вот вопрос - занялся я ремонтом потолков в квартире, хочу сделать на самодельный потолок светодиодную ленту, будет красиво. Скажите, где ее приобрести и дорогая ли она?
      • SamuRaiX Вчера в 21:58 «Ответить»
        Привет, нет не дорогая стоит копейки. А сама по себе затея ничего. ленту можешь купить в любом промышленном магазине по освещению. Желаю успехов в ремонте
        • GtyrGhj Вчера в 22:09 «Ответить»
          о кстати не так давно у себя в квартире так же потолок сделал - реально красотища. Я покупал светодиодную ленту в магазины СВЕТлый закат в городе Москве чего и тебе советую
          • MarunFgtre Вчера в 22:18 «Ответить»
            Смотря какую еще хочешь, они настолько разные, что иногда глаза разбегаются, именно поэтому лучше заказывать с интернета - посмотрел каталог и все. Можешь с Али Экспресса заказать
            • GtreJoinH Вчера в 22:26 «Ответить»
              Конечно будет красивы, я у многих друзей дома видел подобную конструкцию - смотрится потрясно, особенно при выключенном свете. Если конкретно, то светодиодную ленту можно приобрести во многих интернет - магазинах. Однако важно выбирать надежные модели, как например smd 5050 - хорошая лента и долговечная. Приобрести такую ленту светодиодную вы можете тут http://ledpremium.ru/catalog/svetodiodnaya_lenta_5050/
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