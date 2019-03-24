Приход весны заставляет всех, у кого имеются хотя бы 1-2 сотки земли, задуматься о посадках. Перед тем, как посеять какие-нибудь культуры, естественно, ежели они вам реально необходимы, и в ближайшем магазине их или не купишь, либо просто-напросто нет на это средств, рекомендуется выяснить об их урожайности, совместимости друг с другом и обязательных действиях по уходу за ними.





Планирование посадок



Выращивать можно все что угодно, но если площадь участка небольшая, лучше всего исходить из собственных приоритетов. Из внушительного списка желаний надлежит исключить те объекты, за какими вы не можете или не хотите ухаживать, точно также каковые не имеют большого значения для вашего дома. Именно поэтому, если Вас заинтересовало размножение растений, самую подробную информацию об этом Вы всегда можете найти на https://chto-posadit.ru/



Что конкретно высаживать, подумайте самостоятельно: овощи либо фрукты, ягоды либо зелень, корнеплодные или же стеблевые, плодовые или декоративные растения. Самое важное - установить, что лучше всего подходит непосредственно для ваших климатических условий. Конечно, кокосы можно вырастить и на Северном полюсе, однако какое количество сил и вспомогательных инструментов понадобится на это потратить? Именно поэтому ежели вами управляет не спортивный интерес и не различного вида закоренелые мифы, выбирайте адекватные варианты. К примеру, если у вас небольшой участок, то картофель гораздо выгоднее купить, чем выращивать самому. Еще важно учесть, что любое количество урожая необходимо в каком-то месте хранить, ежели вы не намерены его распродать за пару-тройку дней.





Планируя посадки, учитывайте тот факт, что зимой, а уж тем более наступающей весной, прилавки рынков соблазнительно привлекают всевозможной зеленью: луком, петрушкой и прочими салатными компонентами. Цены на такую богатую витаминами продукцию, честно говоря, удивляют. Эти незамысловатые агрокультуры, которые не требуют никакого особенного ухода, намного выгоднее высаживать на своем дачном участке, чем приобретать где-либо на рынке.





Подбор сорта



Разобравшись с тем, что хочется выращивать, стоит уделить большое внимание выбору сорта растений. Такие параметры, как плодовитость и минимум ухода, должны играть главную роль.



И в любом случае выращенный урожай требуется или же употреблять, или же складировать, или же консервировать. То есть выращивание тех или иных агрокультур должно быть обдуманным и мотивированным. И только тогда внимание и вложенные силы окупятся сторицей.