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    Вс., 24 марта 2019г.
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    Тема: Халявный Keymaker для программы записи с экрана Bandicam
    • Сегодня! Борис Савин Cегодня в 16:03 «Ответить»
      Интересно, я один такой лох? Представьте, покупал лицензию Бандикам за 2400 рублей, а оказывается есть бесплатный активатор под названием Keymaker: https://bandicam-pro.ru/skachat-keymaker/ На том же сайте скачал свежую версию 2019 года, активировал – всё работает. Делюсь. Спешите скачать, пока не удалили.
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