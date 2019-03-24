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    Вс., 24 марта 2019г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Отдых на Черном море .
    • New! sveta134 Cегодня в 01:40 «Ответить»
      С мужем отдыхали во многих городах возле Черного моря . Где нравится , где не очень . Подскажите , где можно еще спокойно отдохнуть в тех местах .
      • New! dima12 Cегодня в 02:02 «Ответить»
        Собираемся в этом году с женой поехать в Сочи , посмотреть достопримечательности . Сочи прекрасный город , нам нравится , тем более Мацеста рядом , принять ванны можно . Может в этот город стоит еще разок съездить .
        • New! marinabachil Cегодня в 02:20 «Ответить»
          Отдыхали с мужем в Туапсе в том году , тоже прекрасно .
          • New! igordk Cегодня в 02:36 «Ответить»
            Мы тоже семьей в разных городах Черного моря были . Везде нравится , в каждом свои достопримечательности . А в этом году собираемся ехать в Херсонскую область
            www.more.ks.ua/pansionat/kurort/4 в Лазурное , в пансионат "Терема" . Близко до пляжа моря и тем более каждый номер рассчитан и сделан со всеми удобствами для людей , тем более не дорого . Там можно спокойно отдохнуть . Посмотрите , понравится .
            • New! vadimys Cегодня в 03:07 «Ответить»
              Ну да действительно там был и понравилось
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