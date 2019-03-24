Собираемся в этом году с женой поехать в Сочи , посмотреть достопримечательности . Сочи прекрасный город , нам нравится , тем более Мацеста рядом , принять ванны можно . Может в этот город стоит еще разок съездить .
Мы тоже семьей в разных городах Черного моря были . Везде нравится , в каждом свои достопримечательности . А в этом году собираемся ехать в Херсонскую область www.more.ks.ua/pansionat/kurort/4 в Лазурное , в пансионат "Терема" . Близко до пляжа моря и тем более каждый номер рассчитан и сделан со всеми удобствами для людей , тем более не дорого . Там можно спокойно отдохнуть . Посмотрите , понравится .