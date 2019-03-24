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    Вс., 24 марта 2019г.
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    Тема: Выбор телефона
    • Gallina Вчера в 22:42 «Ответить»
      Слышала что наша страна с недавнего времени начала выпускать собственные телефоны. Подскажите пожалуйста как они показывают себя в использовании, и где их можно приобрести?
      • Bloodancer Вчера в 22:43 «Ответить»
        Я если честно с трудом предоставляю чтобы наша страна выпускала свои собственные телефоны. К тому учитывая что сейчас все самые известные бренды собирают свои телефоны в Китае, то в нашей стране это будет попросту не выгодно. Да и такие телефоны как Xiaomi, Meizu, OnePlus которые сейчас заняли на рынке производительных но недорогих смартфонов, вряд ли у телефона от нашего производителя получиться подвинуть. Потому как даже если смотреть по среднему бюджету и взять например этот телефон https://ktc.ua/ru/goods/smartfon_oneplus...rror_black.html , то дешевле чем за 10.000 гривен просто на просто не получиться не у кого собрать)! Потому как он и характеристики имеет шикарные по данным меркам, и компания OnePlus как бы уже доказала своим пользователем что они получают качественные смартфоны. Так что не знаю какое будущее у наших телефонов.
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