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    Сб., 23 марта 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: клей для упаковки
    • New! UproShenOchik Cегодня в 21:06 «Ответить»
      Всем привет ребят, у меня такой вот к вам вопрос. Есть большое количество упаковок для товара, их нужно склеить. Посоветуйте хороший клей и где его купить?
      • New! SamuRaiX Cегодня в 21:08 «Ответить»
        Привет привет. Смотря какая еще именно упаковка я думаю - от этого зависит. Вообще, там картон или что то подобное - стандартная в общем, обычный Момент подойдет
        • New! GtyrGhj Cегодня в 21:51 «Ответить»
          Здравствуйте. А я вот я бы по личному опыту рекомендовал вам клей, специально предназначенный для склейки упаковок фирмы "Garant" У них есть сайт - можно заказать
          • New! MarunFgtre Cегодня в 22:06 «Ответить»
            Привет, могу тебе подсказать адресок магазина хорошей клеевой продукции Склеим Все в городе Москве улица Арбатская 15. Там много клеев для упаковок есть
            • New! ScorpAYE Cегодня в 22:27 «Ответить»
              ну это вообще не проблема. Хотя, безусловно, клей для упаковки нужно выбирать тщательно и отдавать предпочтения только самому лучшему. Желательно, конечно, применять термоклей - оптимальный вариант для таких целей. Кстати, стоит он не дорого и это круто. Так же такой товар можно во многих магазинах оформить и на заказ. Купить такой клей можете тут http://termo-kley.ru/
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            Последние темы на форуме

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