Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 23 марта 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 189 посетителей
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Гастрит
    • Сегодня! Tatiana89 Cегодня в 17:08 «Ответить»
      Думала что невозможно избавиться от гастрита, рада что ошиблась. Избавить меня от этой напасти смог доктор, которого я нашла на этом портале: https://krd.docdoc.ru/doctor/gastroenterolog .
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      клей для упаковки5(5) Производство, промышленностьUproShenOchikCегодня в 21:06ScorpAYE Cегодня в 22:27
      много потею как быть9(2) Медицина и Здоровьеvikanova20.03.19 в 00:27Касандра Cегодня в 22:09
      Покупка квартиры в ипотеку17(2) НедвижимостьКончерса02.10.18 в 13:41yanchik90 Cегодня в 21:59
      Есть проблема. Кто поможет?20(1) Медицина и ЗдоровьеDolli24.07.13 в 11:59simas Cегодня в 21:40
      Живопись по номерам5(1) Женский форумRudyachenko27.02.19 в 18:06Аноним Cегодня в 21:22
      Проблемы с айфоном14(1) Компьютеры, смартфоны, гаджетыeva8807.12.18 в 10:54Cikabu Cегодня в 20:46
      Годовщина свадьбы6(1) Женский форумPiroGa19.03.19 в 18:41crotoffewan Cегодня в 20:43
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода