Всем привет. Недавно купили дома в пригороде Новгорода, в нем есть крытый бассейн с сауной. Но проблема в том, что вода из крана не очень хорошего качества, поэтому нужно ставить фильтр для бассейна. Подскажите как его правильно выбрать и какой фирмы брать?
Фильтр для бассейна подбирается исходя из объема последнего. Например для бассейна на 70 кубов можно купить песочный фильтр Fiberpool Alhambra за 42 тысячи https://glavpooltorg.su/category/filtry-pesochnye/offset15/ . Если объем больше, то и фильтр будет стоить дороже! Не пытайтесь сэкономить, так как от маленького по мощности фильтра толку не будет, просто зря деньги на ветер выкинете.
У нас картриджный фильтр насос, он нормально справляется со своей задачей, да и работает уже третий год стабильно. Покупал я его с официального сайта Интекс, там посмотрите у них сейчас что есть в наличие.