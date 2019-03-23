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    Сб., 23 марта 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Фильтр для бассейна
    • Сегодня! Rrissti Cегодня в 11:57 «Ответить»
      Всем привет. Недавно купили дома в пригороде Новгорода, в нем есть крытый бассейн с сауной. Но проблема в том, что вода из крана не очень хорошего качества, поэтому нужно ставить фильтр для бассейна. Подскажите как его правильно выбрать и какой фирмы брать?
      • Сегодня! PiroGa Cегодня в 12:02 «Ответить»
        А нам фильтр особо не помогал если честно, мы просто в итоге скважину пробурили на участке и воду для бассейна из нее брали. Хотя может фильтр был слабый или бракованный(
        • Сегодня! Kirpich Cегодня в 12:08 «Ответить»
          Фильтр для бассейна подбирается исходя из объема последнего. Например для бассейна на 70 кубов можно купить песочный фильтр Fiberpool Alhambra за 42 тысячи https://glavpooltorg.su/category/filtry-pesochnye/offset15/ . Если объем больше, то и фильтр будет стоить дороже! Не пытайтесь сэкономить, так как от маленького по мощности фильтра толку не будет, просто зря деньги на ветер выкинете.
          • Сегодня! fizuli Cегодня в 12:16 «Ответить»
            У нас картриджный фильтр насос, он нормально справляется со своей задачей, да и работает уже третий год стабильно. Покупал я его с официального сайта Интекс, там посмотрите у них сейчас что есть в наличие.
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