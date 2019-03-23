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    Сб., 23 марта 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Принцип отбора предложении на аренду самолета
    • Сегодня! Нэфф Cегодня в 10:29 «Ответить»
      Говоря о том как выбирать авто, можно обозначить десятки и сотни моментов которые стоит учитывать при покупки авто.
      Меня же интересует именно покупка собственного самолета бизнес класса, на 6-8 человек.
      Что скажите, как выбирать предложения?
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