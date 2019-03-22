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    Тема: Лодочный мотор
    • New! Jurino Cегодня в 22:18 «Ответить»
      Приветствую всех! Уважаемые, кто знает где можно купить экономичный и надежный лодочный мотор? А то уже вёслами грести порядком надоело, пора инновации добавить в жизнь)
      • New! Vemo Cегодня в 23:05 «Ответить»
        Так вот тут https://honda-electric.ru/boats/do20/ сможешь купить мотор, который будет и экономичным, и надежным, и цена тебя порадует. Вообще это сайт официального дилера, что не может не радовать, ведь такие покупки лучше совершать у официалов, так никаких проблем быть не должно Я у них мотор покупал, и более чем доволен остался
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