Привет всем, уважаемые форумчане. Вот на днях занялся ремонтом освещения в квартире - решил заменить старые светильники и купить новые консольные светодиодные. Подскажите, дорогие ли они и где их купить? Спасибо!
Да нет, не дорого. К слову идея то хорошая на самом деле - консольные светодиодные светильники очень органично вписываются в интерьер и пространство квартиры. Купить же их труда не составляет - есть много магазинов светотехники, где они продаются по доступным ценам. К слову, приобрести такие светильники вы можете и здесь http://spb.ledpremium.ru/catalog/dorozhnye/