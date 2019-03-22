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    Пт., 22 марта 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: консольные светодиодные светильники
    • Сегодня! MarunFgtre Cегодня в 21:28 «Ответить»
      Привет всем, уважаемые форумчане. Вот на днях занялся ремонтом освещения в квартире - решил заменить старые светильники и купить новые консольные светодиодные. Подскажите, дорогие ли они и где их купить? Спасибо!
      • New! GtyrGhj Cегодня в 21:34 «Ответить»
        Смысл? Я конечно все понимаю, но они на любителя и смотрятся так себе. Ели хотите то дело ваше. Я бы предпочел обычные в итальянском стиле например! Красота
        • New! GtreJoinH Cегодня в 21:42 «Ответить»
          Здравствуйте. Я палогаю, можете поспрашивать в любом магазине освещения. От себя мог бы рекомендовать магазин " Светлый мир" в Санкт Петербурге. Цены хорошие
        • New! SamuRaiX Cегодня в 21:38 «Ответить»
          Здаров. Да ну, не слушай никого - отлично они смотрятся, просто бомба. недавно купил себе фирмы LightNechnoPrime американские -просто супер. бери такие же!
          • New! UproShenOchik Cегодня в 21:47 «Ответить»
            Да нет, не дорого. К слову идея то хорошая на самом деле - консольные светодиодные светильники очень органично вписываются в интерьер и пространство квартиры. Купить же их труда не составляет - есть много магазинов светотехники, где они продаются по доступным ценам. К слову, приобрести такие светильники вы можете и здесь http://spb.ledpremium.ru/catalog/dorozhnye/
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