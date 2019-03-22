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    Пт., 22 марта 2019г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Шведская стенка в детскую спальню
    • Сегодня! ibragimar93 Cегодня в 10:11 «Ответить»
      Друзья, у меня вопрос следующий. Заказал вот такую шведскую стенку ребятёнку в спальню https://shved-stenka.ru/dlya-detey/n039783.html. Нормальная конструкция, пристенная. Но тут жена где-то вычитала, что лучше выбрать конструкцию, которую можно ставить в распор. Вроде как стены перфарировать не надо, дырок не останется. Скажите, на сколько это надёжно?
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