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    Пт., 22 марта 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Из чего сделать навес для автомобиля
    • New! domovoi2580 Cегодня в 09:15 «Ответить»
      Из чего лучше сделать навес для авто. Из какого материала? Чтобы и прочный и недорогой был. Что можете посоветовать?
      • New! gany Cегодня в 09:28 «Ответить»
        Сейчас прочных материалов много. Вопрос в цене. Можете посмотреть навесы из поликарбоната и сравнить цены с тем же профнастилом. Хотя по техническим характеристикам, поликарбонат прочнее и мягче. Гнется хорошо, что важно если нужна определенная форма для навеса.
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