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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Нужен адвокат, который защитит в суде
    • Сегодня! Ев_Гений Cегодня в 00:33 «Ответить»
      Срочно нужен адвокат из Москвы. Торговал легким холодным оружием. Нагрянули менты, был обыск, в общем, суд через три недели. Мне нужна помощь специалиста, который поможет решить мои проблемы.
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