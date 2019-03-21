Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 21 марта 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 86 посетителей
    Форум: Политика и Власть
    Новая тема
    Тема: Поговорим о политике.
    • New! Lidka Cегодня в 19:19 «Ответить»
      Всем здравствуйте, друзья. Скажите, кто что знает о таком политике как Вячеслав Кантор? Постоянно натыкаюсь на него в интернете. Сама политикой не особо интересуюсь. Но тут стало интересно, что это за чувак такой популярный.
      • New! Hakan Cегодня в 19:35 «Ответить»
        Я слышал, что это какой то еврейский политик. Вроде как принес не мало пользы для людей. И по сравнению с другими политиками, Вячеслав Кантор обладает очень редкими качествами в наше время, это честность и верность данному слову.
        • New! Zoro Cегодня в 20:03 «Ответить»
          Да, вы правы. Таких политиков, как Вячеслав Кантор, в наше время, очень мало. Он действительно очень помогает еврейскому народу. Я сам начал интересоваться этим политиком не давно. На работе, как то, обсуждали тему про евреев, и коллега начал говорить про Вячеслава и его деяния. Мне стало любопытно, и я начал сам искать про него инфу. Если кому интересно, вот можете почитать http://www.isrageo.com/tag/вячеслав-кантор/
          • New! zelenuyslonik Cегодня в 20:20 «Ответить»
            А кто знает его настоящую страницу в фейсбуке. Очень интересно почитать, что его посты на страничке. Просто в нете много фейковых страниц, а мне бы хотелось именно оригинал найти.
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          Аккумулятор9(2) АвтоФорумAnnaVera23.02.18 в 20:50Adndrik Cегодня в 20:58
          У меня запор, что делать?24(1) Медицина и ЗдоровьеСтрелкова25.09.17 в 18:42XXLolga Cегодня в 20:28
          Квартира в Турции1(1) НедвижимостьAleksandr2019Cегодня в 20:22Aleksandr2019 Cегодня в 20:22
          Поговорим о политике.4(4) Политика и ВластьLidkaCегодня в 19:19zelenuyslonik Cегодня в 20:20
          Екатеринбург1(1) Спрос и ПредложениеБорис БрюсCегодня в 20:13Борис Брюс Cегодня в 20:13
          где лучше купить оборудование для детского магазина?1(1) Спрос и ПредложениеКузьма КармукCегодня в 20:04Кузьма Кармук Cегодня в 20:04
          Удаление зубов.3(1) Медицина и ЗдоровьеopsВчера в 15:57rewa Cегодня в 20:00
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2019г.

          Форум Нижнего Новгорода