Всем здравствуйте, друзья. Скажите, кто что знает о таком политике как Вячеслав Кантор? Постоянно натыкаюсь на него в интернете. Сама политикой не особо интересуюсь. Но тут стало интересно, что это за чувак такой популярный.
Я слышал, что это какой то еврейский политик. Вроде как принес не мало пользы для людей. И по сравнению с другими политиками, Вячеслав Кантор обладает очень редкими качествами в наше время, это честность и верность данному слову.
Да, вы правы. Таких политиков, как Вячеслав Кантор, в наше время, очень мало. Он действительно очень помогает еврейскому народу. Я сам начал интересоваться этим политиком не давно. На работе, как то, обсуждали тему про евреев, и коллега начал говорить про Вячеслава и его деяния. Мне стало любопытно, и я начал сам искать про него инфу. Если кому интересно, вот можете почитать http://www.isrageo.com/tag/вячеслав-кантор/