Да, вы правы. Таких политиков, как Вячеслав Кантор, в наше время, очень мало. Он действительно очень помогает еврейскому народу. Я сам начал интересоваться этим политиком не давно. На работе, как то, обсуждали тему про евреев, и коллега начал говорить про Вячеслава и его деяния. Мне стало любопытно, и я начал сам искать про него инфу. Если кому интересно, вот можете почитать