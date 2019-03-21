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    Чт., 21 марта 2019г.
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    Форум: Политика и Власть
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    Тема: Политические деятели
    • New! ScorpAYE Cегодня в 17:14 «Ответить»
      Привет всем друзья, у меня к вам следующий вопрос - остались ли в условиях современных реалий в наши дни честные, добропорядочные и адекватные политики? Просьба поведать о них и привести конкретные примеры
      • New! GtyrGhj Cегодня в 17:34 «Ответить»
        Привет, мне кажется таких не осталось. Это конечно мое личное мнение, но что то подсказывает что так и есть - слишком много несправедливости в нашем мире
        • New! MarunFgtre Cегодня в 17:39 «Ответить»
          А мое мнение обратное - хорошие политики есть были и будут всегда. Просто мы с вами их замечать не хотим - чем наш президент не угодил? Вполне адекватный же
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