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Тема: юсб разъем на ноутбуке
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юсб разъем на ноутбуке
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ivan85
Cегодня в 16:52
«Ответить»
Раздолбал юсб разъем на ноутбуке и теперь не могу подключить мышь. Кто-то знает, где приобрести качественные комплектующие? Начал было паять, а в итоге магазинный оказался нерабочим.
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