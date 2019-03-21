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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: юсб разъем на ноутбуке
    • New! ivan85 Cегодня в 16:52 «Ответить»
      Раздолбал юсб разъем на ноутбуке и теперь не могу подключить мышь. Кто-то знает, где приобрести качественные комплектующие? Начал было паять, а в итоге магазинный оказался нерабочим.
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