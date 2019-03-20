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Ср., 20 марта 2019г.
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Форум: Производство, промышленность
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Тема: подбор подшипников по размеру
Форум:
Производство, промышленность
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Тема:
подбор подшипников по размеру
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Сегодня!
GtreJoinH
Cегодня в 19:28
«Ответить»
Всем привет друзья, мне по работе нужно приобрести много роликовых подшипников определенного размера. Скажите через кого можно приобрести их и как выбирать размер при покупке???
Сегодня!
MarunFgtre
Cегодня в 21:07
«Ответить»
Здравствуйте. Вариант всего один - нужно самому идти в промышленной магазин и подбирать размер на месте, желательно если были старые принести в магазин в точности такой же для наглядности
Сегодня!
MarunFgtre
Cегодня в 21:10
«Ответить»
И что? В чем сложность зайти на сайт любого магазина подшипников онлайн и связаться с консультантом? Они там вам подскажут или позвоните на горячую линию - подберут
New!
GtyrGhj
Cегодня в 21:26
«Ответить»
Здравствуйте. А вот я могу вам порекомендовать классный магазин в городе Москва называется МирПодшипниковПлюс там все размеры есть и можно доставочку организовать
New!
SamuRaiX
Cегодня в 21:33
«Ответить»
Привет. Зачем так все усложнять? Посмотри на площадках по типу авито, свяжись с продавцами и объясни размеры они и скажут есть или нет. Все элементарное просто
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(1)
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21.10.17 в 16:44
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Cегодня в 22:20
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(1)
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06.09.16 в 08:31
Indianna
Cегодня в 22:17
подбор подшипников по размеру
6
(6)
Производство, промышленность
MarunFgtre
Cегодня в 21:53
ScorpAYE
Cегодня в 22:09
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