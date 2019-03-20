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    Ср., 20 марта 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
    Новая тема
    Тема: подбор подшипников по размеру
    • Сегодня! GtreJoinH Cегодня в 19:28 «Ответить»
      Всем привет друзья, мне по работе нужно приобрести много роликовых подшипников определенного размера. Скажите через кого можно приобрести их и как выбирать размер при покупке???
      • Сегодня! MarunFgtre Cегодня в 21:07 «Ответить»
        Здравствуйте. Вариант всего один - нужно самому идти в промышленной магазин и подбирать размер на месте, желательно если были старые принести в магазин в точности такой же для наглядности
        • Сегодня! MarunFgtre Cегодня в 21:10 «Ответить»
          И что? В чем сложность зайти на сайт любого магазина подшипников онлайн и связаться с консультантом? Они там вам подскажут или позвоните на горячую линию - подберут
          • New! GtyrGhj Cегодня в 21:26 «Ответить»
            Здравствуйте. А вот я могу вам порекомендовать классный магазин в городе Москва называется МирПодшипниковПлюс там все размеры есть и можно доставочку организовать
            • New! SamuRaiX Cегодня в 21:33 «Ответить»
              Привет. Зачем так все усложнять? Посмотри на площадках по типу авито, свяжись с продавцами и объясни размеры они и скажут есть или нет. Все элементарное просто
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